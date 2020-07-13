Наличная гривня в банках подешевела

В понедельник, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,5 коп и составляет 26,8795 грн. Курс продажи вырос на 8,3 коп – до 27,1820 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,0 грн. Для продажи минимальный курс – 27,08 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,05 коп и составляет 30,1355 грн. Средний курс продажи вырос на 13,35 коп и составляет 30,7455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,7 грн, максимальный - 30,41 грн. Для продажи минимальный курс – 30,5 грн, максимальный - 30,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,377 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,9 коп и составляет 3,871 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,74 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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