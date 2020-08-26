Наличная гривня в банках подорожала

В среду, 26 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,15 коп и составляет 27,241 грн. Курс продажи упал на 4,65 коп – до 27,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 27,38 грн. Для продажи минимальный курс – 27,49 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,5 коп и составляет 31,965 грн. Средний курс продажи упал на 2,8 коп и составляет 32,5425 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный - 32,15 грн. Для продажи минимальный курс – 32,42 грн, максимальный - 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи упал на 2,4 коп и составляет 3,772 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,63 рн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4, грн.

Анна Ишутина

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