Наличная гривня в банках укрепилась

В четверг, 7 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп и составляет 26,2635 грн. Курс продажи упал на 4,2 коп – до 26,489 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,32 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,55 коп и составляет 30,237 грн. Средний курс продажи упал на 12,35 коп и составляет 30,6515 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,34 грн. Для продажи минимальный курс – 30,49 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,295 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 3,732 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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