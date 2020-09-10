Гривня вновь ослабла. Наличный курс валют

В четверг, 10 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,8 коп и составляет 27,6675 грн. Курс продажи вырос на 2,65 коп – до 27,9245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный - 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,02 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,6 коп и составляет 32,4225 грн. Средний курс продажи вырос на 11,3 коп и составляет 33,0120 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,2 грн, максимальный - 32,68 грн. Для продажи минимальный курс – 32,88 грн, максимальный - 33,18 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 3,326 грн. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп и составляет 3,803 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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