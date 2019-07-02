Наличная гривня вновь подорожала

Во вторник, 2 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,0 коп и составляет 25,9803 грн. Курс продажи упал на 1,43 коп – до 26,2847 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,07 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,77 коп и составляет 29,2580 грн. Средний курс продажи упал на 8,20 коп до 29,7920. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,698 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,181 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)