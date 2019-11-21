Наличная гривня вновь подорожала

В четверг, 21 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,10 коп и составляет 24,0783 грн. Курс продажи упал на 2,50 коп – до 24,3457 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,23 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,63 коп и составляет 26,5080 грн. Средний курс продажи упал на 1,90 коп до 26,9777. Продать евро дороже можно за 26,68 грн, купить дешевле – за 26,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,857 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,74 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)