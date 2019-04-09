Наличная гривня вновь укрепилась

Во вторник, 9 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,33 коп до 26,5763 грн. Курс продажи упал на 6,77 коп – до 26,9087 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,67 коп и составляет 29,8267 грн, средний курс продажи упал на 2,30 коп до 30,3747. Продать евро дороже можно за 30,01 грн, купить дешевле – за 30,2 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,712 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,168 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)