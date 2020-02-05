Наличная гривня вновь укрепилась

В среду, 5 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8,30 коп и составляет 24,6857 грн. Курс продажи упал на 10,17 коп – до 24,9660 грн. Максимальный курс покупки составил 24,78 рн, минимальный курс продажи – 24,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,0 коп и составляет 27,1633 грн. Средний курс продажи упал на 15,90 коп до 27,6230. Продать евро дороже можно за 27,38 грн, купить дешевле – за 27,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,498 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,963 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.