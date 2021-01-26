Наличная гривня вновь укрепилась

Во вторник, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,2 коп и составляет 28,026 грн. Курс продажи упал на 4,2 коп – до 28,2765 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,87 грн, максимальный – 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,05 коп и составляет 33,847 грн. Средний курс продажи упал на 12,7 коп и составляет 34,3165 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,65 грн, максимальный – 34,02 грн. Для продажи минимальный курс – 34,12 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,401 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,853 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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