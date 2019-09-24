Наличная гривня вновь заметно набрала в цене

Во вторник, 24 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17,27 коп и составляет 24,0597 грн. Курс продажи упал на 16,30 коп – до 24,3963 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,15 грн, минимальный курс продажи – 24,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,93 коп и составляет 26,3237 грн. Средний курс продажи упал на 22,33 коп до 26,8777. Продать евро дороже можно за 26,55 грн, купить дешевле – за 26,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,407 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп и составляет 3,860 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)