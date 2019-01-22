Наличная гривня выросла в цене

Во вторник, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,87 коп до 27,7583 грн. Курс продажи упал на 1,30 коп – до 28,0780 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,87 коп и составляет 31,4430 грн, средний курс продажи упал на 6,43 коп до 31,9937. Продать евро дороже можно за 31,75 грн, купить дешевле – за 31,8 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,777 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 4,229 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)