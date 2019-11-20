Наличная гривня выросла в цене

В среду, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,43 коп и составляет 24,0793 грн. Курс продажи упал на 2,87 коп – до 24,3707 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,15 грн, минимальный курс продажи – 24,27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,07 коп и составляет 26,5143 грн. Средний курс продажи упал на 2,47 коп до 26,9967. Продать евро дороже можно за 26,7 грн, купить дешевле – за 26,83 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,441 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,861 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)