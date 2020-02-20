Наличная гривня выросла в цене

В четверг, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,90 коп и составляет 24,3037 грн. Курс продажи упал на 1,23 коп – до 24,5693 грн. Максимальный курс покупки составил 24,38 грн, минимальный курс продажи – 24,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,53 коп и составляет 26,1637 грн. Средний курс продажи упал на 3,83 коп до 26,5953. Продать евро дороже можно за 26,3 грн, купить дешевле – за 26,44 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,456 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,892 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.