Наличная гривня заметно укрепилась

В понедельник, 23 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 13,67 коп и составляет 24,2323 грн. Курс продажи упал на 13,83 коп – до 24,5593 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – 24,34 грн.

Средний курс покупки евро упал на 28,6 коп и составляет 26,5730 грн. Средний курс продажи упал на 26,17 коп до 27,1010. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 26,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,431 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,884 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)