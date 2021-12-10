Наличная валюта дешевеет. Доллар снова ниже 27 грн

В пятницу, 10 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 12,55 коп. и составляет 26,939 грн. Курс продажи упал на 11,5 коп. и составляет 27,1805 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,8 грн, максимальный – 27 грн. Для продажи минимальный курс – 27,05 грн, максимальный – 27,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,6 коп. и составляет 30,3145 грн. Средний курс продажи упал на 17,15 коп. и составляет 30,7235 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,58 грн, максимальный – 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп. и составляет 3,302 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп. до 3,762 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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