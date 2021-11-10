Наличная валюта дешевеет. Курсы валют по банкам

В среду, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,15 коп. и составляет 26,014 грн. Курс продажи упал на 0,5 коп. и составляет 26,235 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 25,98 грн, максимальный – 26,07 грн. Для продажи минимальный курс – 26,15 грн, максимальный – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,4 коп. и составляет 29,987 грн. Средний курс продажи упал на 3,75 коп. и составляет 30,3575 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,85 грн, максимальный – 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 30,18 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп. и составляет 3,312 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп. до 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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