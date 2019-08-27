Наличная валюта дорожает

Во вторник, 27 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,90 коп и составляет 24,9630 грн. Курс продажи вырос на 12,17 коп – до 25,3803 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,08 грн, минимальный курс продажи – 25,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,70 коп и составляет 27,6107 грн. Средний курс продажи вырос на 4,27 коп до 28,1220. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 27,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп и составляет 3,484 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,922 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)