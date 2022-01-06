Наличная валюта дорожает

В четверг, 6 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,05 коп. и составляет 27,3647 грн. Курс продажи вырос на 9,21 коп. и составляет 27,6316 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,5 грн. Для продажи минимальный курс – 27,58 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,36 коп. и составляет 30,7725 грн. Средний курс продажи вырос на 10,8 коп. и составляет 31,2285 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,5 грн, максимальный – 30,92 грн. Для продажи минимальный курс – 31,1 грн, максимальный – 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп. и составляет 3,26 грн. Средний курс продажи упал на 2,9 коп. до 3,729 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.