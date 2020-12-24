Наличная валюта начала дешеветь

В четверг, 24 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,45 коп и составляет 28,1775 грн. Курс продажи упал на 6,2 коп – до 28,4895 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,62 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,9 коп и составляет 34,13 грн. Средний курс продажи упал на 8,3 коп и составляет 34,7395 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 34,35 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 34,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,396 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,866 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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