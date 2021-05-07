Наличная валюта подорожала

В пятницу, 7 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,3 коп и составляет 27,6135 грн. Курс продажи вырос на 3,55 коп – до 27,8485 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный – 27,72 грн. Для продажи минимальный курс – 27,78 грн, максимальный – 27,92 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,1 коп и составляет 33,126 грн. Средний курс продажи вырос на 16,7 коп и составляет 33,602 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,9 грн, максимальный – 33,37 грн. Для продажи минимальный курс – 33,45 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 3,345 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,803 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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