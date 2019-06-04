Курс валют: доллар и евро дорожают

Во вторник, 4 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 23,47 коп и составляет 26,8193 грн. Курс продажи вырос на 22,6 коп – до 27,2030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,07 грн, минимальный курс продажи – 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 37,03 коп и составляет 29,9183 грн. Средний курс продажи вырос на 43,07 коп до 30,5753. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле – за 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,710 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп и составляет 4,186 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,03 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)