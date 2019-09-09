Наличная валюта снова дешевеет

В понедельник, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,47 коп и составляет 24,9177 грн. Курс продажи упал на 7,37 коп – до 25,2327 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,0 грн, минимальный курс продажи – 25,09 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,57 коп и составляет 27,3917 грн. Средний курс продажи упал на 9,73 коп до 27,9050. Продать евро дороже можно за 27,6 грн, купить дешевле – за 27,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,888 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)