Наличная валюта в банках дешевеет

Во вторник, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,95 коп и составляет 27,1295 грн. Курс продажи упал на 7,55 коп – до 27,3545 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,23 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,6 коп и составляет 32,1125 грн. Средний курс продажи упал на 5,65 коп и составляет 32,5075 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,95 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,35 грн, максимальный – 32,65грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,336 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет – 3,793 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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