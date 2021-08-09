Наличная валюта в банках дешевеет

В понедельник, 9 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,7 коп и составляет 26,7375 грн. Курс продажи упал на 6,65 коп – до 26,9685 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,87 грн, максимальный – 27,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 26,15 коп и составляет 31,362 грн. Средний курс продажи упал на 19,35 коп и составляет 31,806 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,55 грн. Для продажи минимальный курс – 31,59 грн, максимальный – 32,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет – 3,752 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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