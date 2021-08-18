Наличная валюта в банках дешевеет

В среду, 18 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,05 коп и составляет 26,6005 грн. Курс продажи упал на 3,8 коп – до 26,8205 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный – 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,75 грн, максимальный – 27,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,4 коп и составляет 31,0965 грн. Средний курс продажи упал на 13,95 коп и составляет 31,495 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,8 грн, максимальный – 31,25 грн. Для продажи минимальный курс – 31,32 грн, максимальный – 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет – 3,737 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.