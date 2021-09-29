Наличная валюта в банках дешевеет

В среду, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,1 коп. и составляет 26,4885 грн. Курс продажи упал на 2,17 коп. – до 26,7025грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный – 26,6 грн. Для продажи минимальный курс – 26,6 грн, максимальный – 26,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,76 коп. и составляет 30,824 грн. Средний курс продажи упал на 5,83 коп. и составляет 31,2185 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,5 грн, максимальный – 31 грн. Для продажи минимальный курс – 31,05 грн, максимальный – 31,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп. и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп. до 3,735 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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