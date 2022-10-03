Наличная валюта в банках дешевеет
03.10.2022, 10:58
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составляет 41,07 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. и составил 41,93 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 42,3 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составляет 39,54 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. и составляет 40,8 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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