Наличная валюта в банках дешевеет

Во вторник, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3 коп. и составил 39,37 грн. Курс продаж опустился также на 3 коп. до 40 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,65 грн. Для продажи минимальный курс также 39,65 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составил 41,56 грн. Средний курс продаж опустился на 8 коп. до 42,8 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,91 грн. Для продажи минимальный курс – 41,95 грн, максимальный – 42,8 грн.

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Анна Ішутіна

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