Наличная валюта в банках дорожает

В четверг, 16 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,65 коп и составляет 27,0540 грн. Курс продажи вырос на 12,7 коп – до 27,3645 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,9 грн, максимальный - 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,2 коп и составляет 30,592 грн. Средний курс продажи вырос на 14,7 коп и составляет 31,1905 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,0 грн, максимальный - 30,88 грн. Для продажи минимальный курс – 31,02 грн, максимальный - 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,387 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,884 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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