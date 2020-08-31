Наличная валюта в банках дорожает

В понедельник, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,1 коп и составляет 27,356 грн. Курс продажи вырос на 2,75 коп – до 27,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный - 27,5 грн. Для продажи минимальный курс – 27,59 грн, максимальный – 27,77 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,1 коп и составляет 32,247 грн. Средний курс продажи вырос на 9,95 коп и составляет 32,8485 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,0 грн, максимальный - 32,47 грн. Для продажи минимальный курс – 32,67 грн, максимальный - 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,332 грн. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 3,808 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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