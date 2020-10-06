Наличная валюта в банках дорожает

Во вторник, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,35 коп и составляет 28,2905 грн. Курс продажи вырос на 3,45 коп – до 28,5575 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,45 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,95 коп и составляет 33,0405 грн. Средний курс продажи вырос на 14,5 коп и составляет 33,6005 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,327 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,757 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.