Наличная валюта в банках дорожает

В пятницу, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,37 коп и составляет 28,3223 грн. Курс продажи вырос на 2,9 коп – до 28,58 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,455 грн. Для продажи минимальный курс – 28,5 грн, максимальный – 28,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,45 коп и составляет 33,488 грн. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп и составляет 34,047 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,1 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,9 грн, максимальный – 34,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,374 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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