Наличная валюта в банках дорожает

В пятницу, 17 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 27,0675 грн. Курс продажи вырос на 1,6 коп. и составляет 27,3125 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,22 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,55 коп. и составляет 30,53 грн. Средний курс продажи вырос на 13,25 коп. и составляет 30,9455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,72 грн. Для продажи минимальный курс – 30,8 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп. до 3,762 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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