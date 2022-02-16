Наличная валюта в банках еще подешевела

В среду, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 28,55 коп. и составляет 27,97 грн. Курс продажи упал на 41,39 коп. и составляет 28,3216 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28,1 грн. Для продажи минимальный курс – 28,17 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс купівл евро упал на 17,22 коп. и составляет 31,7358 грн. Средний курс продажи упал на 37,52 коп. и составляет 32,2453 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,9 грн. Для продажи минимальный курс – 32,05 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4 коп. и составляет 3,272 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп. и составляет 3,813 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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