Наличная валюта в банках подешевела

В понедельник, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,25 коп и составляет 27,4625 грн. Курс продажи упал на 3,25 коп – до 27,7630 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 27,55 грн. Для продажи минимальный курс – 27,68 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,3 коп и составляет 32,093 грн. Средний курс продажи упал на 15,6 коп и составляет 32,7675 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,75 грн, максимальный - 32,35 грн. Для продажи минимальный курс – 32,45 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,376 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,858 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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