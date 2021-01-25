Наличная валюта в банках подешевела

В понедельник, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп и составляет 28,048 грн. Курс продажи упал на 2,85 коп – до 28,3185 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,1 грн. Для продажи минимальный курс – 28,24 грн, максимальный – 28,42 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,65 коп и составляет 33,9375 грн. Средний курс продажи упал на 1,55 коп и составляет 34,4435 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,7 грн, максимальный – 34,15 грн. Для продажи минимальный курс – 34,23 грн, максимальный – 34,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 3,411 грн. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 3,87 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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