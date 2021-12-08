Наличная валюта в банках подешевела

В среду, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,8 коп и составляет 27,1835 грн. Курс продажи упал на 4,2 коп и составляет 27,4105 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,1 грн, максимальный – 27,24 грн. Для продажи минимальный курс – 27,3 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,25 коп и составляет 30,534 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 31,0015 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,68 грн. Для продажи минимальный курс – 30,82 грн, максимальный – 31,84 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,29 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 3,776 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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