Наличная валюта в банках подорожала

В понедельник, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,4 коп и составляет 28,2165 грн. Курс продажи вырос на 2,05 коп – до 28,4745 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,33 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,58 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,75 коп и составляет 33,166 грн. Средний курс продажи вырос на 5,85 коп и составляет 33,6805 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,88 грн, максимальный – 33,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33,49 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,351 грн. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп и составляет 3,798 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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