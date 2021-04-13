Наличная валюта в банках подорожала

Во вторник, 13 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,8 коп и составляет 27,788 грн. Курс продажи вырос на 2,2 коп – до 28,0325 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,87 грн. Для продажи минимальный курс – 27,96 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,65 коп и составляет 32,918 грн. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп и составляет 33,3625 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный – 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,371 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,749 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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