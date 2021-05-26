Наличная валюта в банках подорожала

В среду, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,5 коп и составляет 27,388 грн. Курс продажи вырос на 5,35 коп – до 27,6095 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный – 27,48 грн. Для продажи минимальный курс – 27,55 грн, максимальный – 27,66 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,3 коп и составляет 33,3685 грн. Средний курс продажи вырос на 13,25 коп и составляет 33,7985 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,1 грн, максимальный – 33,54 грн. Для продажи минимальный курс – 33,69 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,325 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет – 3,805 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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