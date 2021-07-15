Наличная валюта в банках подорожала

В четверг, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,35 коп и составляет 27,1705 грн. Курс продажи вырос на 0,2 коп – до 27,3795 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,31 грн, максимальный – 27,47 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,55 коп и составляет 32,025 грн. Средний курс продажи вырос на 4,1 коп и составляет 32,4225 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,15 грн. Для продажи минимальный курс – 32,27 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет – 3,753 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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