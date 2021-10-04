Наличная валюта в банках подорожала

В понедельник, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,02 коп. и составляет 26,504 грн. Курс продажи упал на 0,59 коп. – до 26,716 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35 грн, максимальный – 26,56 грн. Для продажи минимальный курс – 26,63 грн, максимальный – 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,39 коп. и составляет 30,632 грн. Средний курс продажи вырос на 3,07 коп. и составляет 31,0355 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,5 грн, максимальный – 30,72 грн. Для продажи минимальный курс – 30,92 грн, максимальный – 31,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп. и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп. до 3,732 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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