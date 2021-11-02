Наличная валюта в банках подорожала

Во вторник, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,4 коп и составляет 26,2255 грн. Курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 26,44 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,28 грн. Для продажи минимальный курс – 26,35 грн, максимальный – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,55 коп и составляет 30,29 грн. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп и составляет 30,6605 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,4 грн. Для продажи минимальный курс – 30,53 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 3,763 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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