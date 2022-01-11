Наличная валюта в банках подорожала

Во вторник, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,4 коп. и составляет 27,394 грн. Курс продажи вырос на 0,5 коп. и составляет 27,634 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,45 грн. Для продажи минимальный курс – 27,55 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 30,883 грн. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп. и составляет 31,309 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,7 грн, максимальный – 31,1 грн. Для продажи минимальный курс – 31,15 грн, максимальный – 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп. и составляет 3,287 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп. до 3,758 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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