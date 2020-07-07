Наличная валюта в банках продолжает дешеветь

Наличный доллар подешевел еще на 10 копеек

Во вторник, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 10,37 коп и составляет 26,7820 грн. Курс продажи упал на 8,0 коп – до 27,1633 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,0 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,77 коп и составляет 29,9633 грн. Средний курс продажи упал на 2,17 коп и составляет 30,68 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,6 грн, максимальный - 30,25 грн. Для продажи минимальный курс – 30,45 грн, максимальный - 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 10,1 коп и составляет 3,377 грн. Средний курс продажи упал на 3,0 коп и составляет 3,828 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина

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