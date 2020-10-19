Наличная валюта в банках снова дорожает

В понедельник, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,85 коп и составляет 28,241 грн. Курс продажи вырос на 2,6 коп – до 28,4935 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,42 грн, максимальный – 28,57 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,9 коп и составляет 32,9035 грн. Средний курс продажи вырос на 6,25 коп и составляет 33,4265 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный – 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,76 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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