Наличная валюта в банках вновь подешевела

Во вторник, 15 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13,45 коп и составляет 27,732 грн. Курс продажи упал на 13,6 коп – до 28,034 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,6 коп и составляет 33,515 грн. Средний курс продажи упал на 15,1 коп и составляет 34,0275 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,85 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,404 грн. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 3,873 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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