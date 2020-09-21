Наличная валюта в банках вновь подорожала

В понедельник, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,5 коп и составляет 28,04 грн. Курс продажи вырос на 5,95 коп – до 28,297 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный - 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,4 коп и составляет 32,9565 грн. Средний курс продажи вырос на 7,75 коп и составляет 33,532 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный - 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,363 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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