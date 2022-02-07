Наличная валюта в банках вновь подешевела

В понедельник, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 17,2 коп. и составляет 27,9195 грн. Курс продажи упал на 11,5 коп. и составляет 28,2405 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,11 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,45 коп. и составляет 31,815 грн. Средний курс продажи упал на 10,75 коп. и составляет 32,3175 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп. и составляет 3,311 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,782 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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