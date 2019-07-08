Наличная валюта вновь заметно подешевела

В понедельник, 8 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,3 коп и составляет 25,5463 грн. Курс продажи упал на 7,57 коп – до 25,8950 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи – 25,71 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21,93 коп и составляет 28,6230 грн. Средний курс продажи упал на 17,2 коп до 29,2023. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле – за 28,97 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,645 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 4,119 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,01 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)